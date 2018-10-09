В Нижегородской области проведут кадастровую оценку недвижимости

Нижний Новгород, , 21:58 — REGNUM В Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина региональное министерство имущественных и земельных отношений создало ГБУ «Кадастровая оценка». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«На ГБУ возложены функции определения кадастровой стоимости объектов недвижимости при проведении государственной кадастровой оценки, стоимости вновь и ранее учтенных объектов недвижимости, предоставления разъяснений, рассмотрения обращений об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости», — пояснил Никитин.

В 2018—2019 годах будут проведены сбор, обработка, систематизация сведений об объектах недвижимости. Окончательная, новая государственная кадастровая оценка будет завершена в 2020 году, после полной обработки полученных данных.

Пересмотр кадастровой оценки будут проводить существующие институты — филиалы Росреестра.

Губернатор уточнил, что бесплатные консультации для граждан будет оказывать «Нижтехинвентаризация».

Поручение о проведении бесплатных консультаций для граждан по оспариванию кадастровой стоимости Никитин дал в мае 2018 года.