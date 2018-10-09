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Новак рассказал, когда пойдет газ по «Турецкому потоку»

Экономика

Морская часть этого газопровода готова на 85%

Новак рассказал, когда пойдет газ по «Турецкому потоку»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газопровод

Москва, 9 октября 2018, 21:33 — REGNUM  Российский газ начнет поступать в Турцию по газопроводу с конца 2019 года, заявил 9 октября журналистам министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, морской участок газопровода «Турецкий поток» сейчас готов на 85%.

Кроме того, Новак сообщил о вариантах продолжения этого газопровода, среди которых возможны Греция, Италия, Болгария, Сербия, Венгрия и Австрия.

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток газопровода через Черное море. По одной из них будут осуществляться поставки газа в Турцию, а вторая предназначена для транспортировки российского газа в Южную и Юго-Восточную Европу.

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Газодобыча и транспортировка газа
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