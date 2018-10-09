Новак рассказал, когда пойдет газ по «Турецкому потоку»

Москва, , 21:33 — REGNUM Российский газ начнет поступать в Турцию по газопроводу с конца 2019 года, заявил 9 октября журналистам министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, морской участок газопровода «Турецкий поток» сейчас готов на 85%.

Кроме того, Новак сообщил о вариантах продолжения этого газопровода, среди которых возможны Греция, Италия, Болгария, Сербия, Венгрия и Австрия.

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Турецкий поток» предусматривает строительство двух ниток газопровода через Черное море. По одной из них будут осуществляться поставки газа в Турцию, а вторая предназначена для транспортировки российского газа в Южную и Юго-Восточную Европу.

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