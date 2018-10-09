После взрыва завод в Дзержинске проведет обследование на промбезопасность

Дзержинск, Нижегородская область, , 21:04 — REGNUM Завод имени Свердлова в Дзержинске, на территории которого недавно произошел взрыв, по итогам проведения торгов заключил контракт для обследования трех цехов на промышленную безопасность. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена составляла 3,8 млн рублей, после снижения стоимость в три раза победителем торгов стало ООО «Решение» (Казань). Работы будут выполнены за 1,3 млн рублей.

По условиям контракта, казанская компания обследует строительные конструкции и здания цехов № 19, 32 и 74, всего будет проведен осмотр десяти зданий, построенных в 1964—1988 годах.

Кроме того, подрядчик подготовит заключения промышленной безопасности и будет оказывать сопровождение при внесении в Реестр заключения экспертизы промышленной безопасности, подготовленного по результатам обследований.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли на заводе имени Свердлова 31 августа утром. В результате происшествия погибли пять человек, семеро пострадали. Позднее еще одна из пострадавших скончалась.

Взрыв произошел при проведении работ по утилизации пехотных мин. Часть мин взрывом разбросало по территории предприятия, проводились работы по их поиску и обезвреживанию.

По факту происшествия проводилась доследственная проверка, по результатам которой возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Позднее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что все последствия были устранены, угрозы повторных взрывов нет.

Завод имени Свердлова является крупным поставщиком продукции для Минобороны РФ. На предприятии работают 5 тыс. человек. Помимо взрывчатых материалов, оно производит шашки-детонаторы, кумулятивные заряды для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационные заряды для нефтегазовой отрасли.

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