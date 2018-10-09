МЭА: Китай становится лидером по потреблению природного газа

Лондон, , 20:38 — REGNUM Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что мировой рынок газа сейчас находится в процессе трансформации, ключевым моментом которой является рост потребления «голубого топлива» в Китайской Народной Республике. Об этом Бирол заявил сегодня, 9 октября, в ходе выступления на Oil & Money Conference в Лондоне.

По словам Бирола, в трансформации мирового рынка газа есть три ключевых момента. Первый — это Китай, который существенными темпами наращивает потребление газа и уже по итогам октября 2018 года Китай может стать первым по величине импортером газа в мире, опередив по данному показателю Японию. В 2019 году разница между этими странами ещё больше увеличится.

Второй ключевой момент — рост производства сжиженного природного газа в США. По оценкам МЭА, в следующие пять лет на США придется около 75% роста предложения на рынке СПГ. Таким образом США войдут в тройку лидеров мировых поставщиков СПГ вместе с Катаром и Австралией.

Третий момент — это рост потребления природного газа в промышленном секторе, который на данный момент уже опережает спрос на природный газ в энергетическом секторе.

При этом существует и довольно серьезный риск во всей этой ситуации. Так, постоянно растущий спрос на природный газ может привести к существенному росту цен на этот вид топлива.

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