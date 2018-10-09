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Минфин проведёт аукцион по размещению ОФЗ на 5 млрд рублей

Экономика

Ведомство планирует разместить облигации федерального займа с погашением в декабре 2021 года

Москва, 9 октября 2018, 19:54 — REGNUM  Министерство финансов России намерено провести 10 октября аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, Минфин планирует разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 в объёме 5 млрд рублей по номинальной стоимости с датой погашения 15 декабря 2021 года.

«Выход на первичный рынок с сокращённым объёмом ОФЗ осуществляется в целях мониторинга настроения участников рынка», — отметили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября Минфин после длительного перерыва возобновил аукционы по размещению облигаций федерального займа, предложив инвесторам ОФЗ двух выпусков по 10 млрд рублей

На одном аукционе ведомство разместило ОФЗ с погашением в феврале 2024 года только на 7,4 млрд рублей. Второй аукцион был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен при текущей рыночной конъюнктуре».

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