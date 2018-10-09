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Япония намерена инвестировать в индийский штат Уттаракханд

Экономика

Наиболее перспективными сферами приложения капитала станут туризм, пищевая промышленность и программы по предупреждению стихийных бедствий

Нью-Дели, 9 октября 2018, 21:21 — REGNUM  Япония посодействует привлечению инвестиций в индийский штат Уттаракханд, а также увеличит объемы оказываемой по правительственным каналам помощи. Об этом в ходе Инвестиционного саммита, проходящего в столице штата городе Дехрадун, заявил посол Японии в Индии Кэндзи Хирамацу.

Посол Японии также отметил, что штат Уттаракханд располагает ни с чем не сравнимыми возможностями для развития туризма. Местные религиозные и исторические достопримечательности представляют особый интерес для японских путешественников.

Правительство Японии также наметило и другие перспективные отрасли для капиталовложений в данном штате. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», наиболее вероятными сферами приложения японских инвестиций станут пищевая промышленности и программы по предупреждению стихийных бедствий.

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Зарубежная хроника
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