Япония намерена инвестировать в индийский штат Уттаракханд

Нью-Дели, , 21:21 — REGNUM Япония посодействует привлечению инвестиций в индийский штат Уттаракханд, а также увеличит объемы оказываемой по правительственным каналам помощи. Об этом в ходе Инвестиционного саммита, проходящего в столице штата городе Дехрадун, заявил посол Японии в Индии Кэндзи Хирамацу.

Посол Японии также отметил, что штат Уттаракханд располагает ни с чем не сравнимыми возможностями для развития туризма. Местные религиозные и исторические достопримечательности представляют особый интерес для японских путешественников.

Правительство Японии также наметило и другие перспективные отрасли для капиталовложений в данном штате. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», наиболее вероятными сферами приложения японских инвестиций станут пищевая промышленности и программы по предупреждению стихийных бедствий.