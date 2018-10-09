Vietinbank во Вьетнаме вошел в топ самых безопасных банков мира в 2018 г

Ханой, , 19:42 — REGNUM В этом году Global Finance составил список самых безопасных банков 106 государств мира. Рейтинг составлялся на основе долгосрочных валютных рейтингов агентств Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, а также консолидированных банковских активов тысячи крупнейших банков по всему миру. Vietinbank стал самым безопасным банком Вьетнама и вошел в список самых безопасных банков мира — сообщает издание Zing.vn.

На основе рейтинга самых безопасных банков различные финансовые организации свои стратегии управления рисками, а также помогают своим клиентам и держателям акций этих рисков избежать.

До этого, агентство Moody’s подняло кредитный рейтинг Вьетнама с B1 до Ba3 с положительным прогнозом. Рейтинговое агентство Fitch Ratings также подняло кредитный рейтинг Вьетнама до BB с положительным прогнозом.

По оценке директора журнала Global Finance Д. Джерапутто, страновой рейтинг позволил собрать детальную информацию о самых безопасных банках по отдельным рынкам во всем мире. Ввиду все большей транснационализации, компаниям необходимо знать, какой банк предоставит им большую стабильность и безопасность в конкретно взятой стране. Несмотря на то, что в настоящий момент на глобальном уровне продвигается согласование финансовых правил, в различных финансовых системах сохраняются несостыковки. Данный рейтинг служит для поиска самого безопасного банка на всем поле хозяйствования предприятия.