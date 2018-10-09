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Вьетнам и Сингапур подписали соглашение о межбанковском сотрудничестве

Экономика

В столице Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ханое состоялась официальная церемония подписания соглашения о развитии стратегического сотрудничества между вьетнамским банком MB и частным сингапруским банком Cie Singapore

Вьетнам и Сингапур подписали соглашение о межбанковском сотрудничестве
DAVID HOLT
Вьетнамские донги

Ханой, 9 октября 2018, 20:28 — REGNUM  8 октября во Вьетнаме было подписано соглашение о развитии стратегического межбанковского сотрудничества между частным сингапурским банком Cie Singapore и вьетнамским банком MB. Подписание этого соглашения свидетельствует о повышении репутации вьетнамских банков. Вьетнамский банк MB стал первым банком в СРВ, который сможет обслуживать сверхбогатых граждан не только внутри страны, но и во всем мире.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», в соответствии подписанному соглашению эксперты банка Cie Singapore поделятся опытом с вьетнамскими коллегами в деле создания системы «private banking». Вьетнамский банк MB также создаст систему управления активами на территории СРВ. Банк MB в настоящее время располагает двумя иностранными филиалами, которые располагаются в Лаосе и Камбодже. Представители банка отметили, что в скором будущем банк расширит сеть своих представительств за рубежом.

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Зарубежная хроника
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