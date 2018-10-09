Вьетнам впервые организовал конференцию по экспорту сельхозпродукции

Ханой, , 20:14 — REGNUM 10 октября в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) состоится первая в стране международная конференция по экспорту сельхозпродукции, в том числе и такого важного для региона продукта как рис. Конференция будет организована при непосредственном участии министерства промышленности и торговли Вьетнама совместно с журналом «The Rice Trader».

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», основной целью конференции является реклама сельскохозяйственной продукции Вьетнама, особенно риса, объемы экспорта которого планирует увеличить вьетнамское правительство. В конференции примут участие более 200 иностранных специалистов. Эксперты будут обсуждать вопросы и проблемы, связанные с наращиванием экспорта сельскохозяйственной продукции. Основной сельскохозяйственной культурой Вьетнама является рис, поэтому особое внимание будет уделено увеличение объемов экспорта риса СРВ.