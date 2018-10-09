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Вьетнам впервые организовал конференцию по экспорту сельхозпродукции

Экономика

В рамках конференции будут выступать с докладами признанные международные эксперты в этой области, а также представители крупных предприятий

Вьетнам впервые организовал конференцию по экспорту сельхозпродукции
Tamara Baillie.AusAID
Сельхозработы во Вьетнаме

Ханой, 9 октября 2018, 20:14 — REGNUM  10 октября в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) состоится первая в стране международная конференция по экспорту сельхозпродукции, в том числе и такого важного для региона продукта как рис. Конференция будет организована при непосредственном участии министерства промышленности и торговли Вьетнама совместно с журналом «The Rice Trader».

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», основной целью конференции является реклама сельскохозяйственной продукции Вьетнама, особенно риса, объемы экспорта которого планирует увеличить вьетнамское правительство. В конференции примут участие более 200 иностранных специалистов. Эксперты будут обсуждать вопросы и проблемы, связанные с наращиванием экспорта сельскохозяйственной продукции. Основной сельскохозяйственной культурой Вьетнама является рис, поэтому особое внимание будет уделено увеличение объемов экспорта риса СРВ.

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Зарубежная хроника
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