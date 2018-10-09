Воронежская область рассчитывает на 83 млрд рублей на нацпроекты

Воронеж, , 19:11 — REGNUM Около 83 млрд рублей из федерального бюджета планируется привлечь в Воронежскую область в 2019—2024 годах на реализацию национальных проектов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, было заявлено 9 октября на совещании по вопросу подготовки региональных составляющих национальных проектов. Совещание провел губернатор Александр Гусев.

Как сообщил руководитель департамента экономического развития Воронежской области — руководитель регионального проектного офиса Анатолий Букреев, на данный момент региональным проектным офисом Воронежской области полностью сформированы методическая и организационная основы для реализации национальных проектов в области. Воронежская область принимает участие в 11 национальных проектах и в 52 входящих в них федеральных. На данный момент разработаны региональные составляющие по всем национальным проектам, они направлены в соответствующие министерства. Региональная составляющая 52 федеральных проектов будет готова до 30 декабря.

По словам Букреева, по 42 федеральным проектам запланировано предоставление субсидий из федерального бюджета, при условии софинансирования. В частности, для Воронежской области условия следующие. По действующим субсидиям: федеральный бюджет — 85%, областной — 15%; по вновь вводимым с 2019 года субсидиям: федеральный бюджет — 98%, областной — 2%. Софинансирование расходов на дорожное хозяйство должно составить не менее 50%.

В общей сложности регион рассчитывает на получение из федерального бюджета в 2019—2024 годах около 83 млрд рублей. На 2019 год сумма составит 11,1 млрд рублей.