В Тверской области расширят меры поддержки семей с детьми

Тверь, , 18:56 — REGNUM С 2019 года в Тверской области планируют ввести новые меры, направленные на поддержку материнства, семей с детьми. Финансирование мероприятий, связанных с соцподдержкой жителей региона, обсуждалось 9 октября при рассмотрении проекта бюджета региона на заседании правительства области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В частности, в бюджете региона на будущий год заложено 18 млн рублей на единовременные выплаты молодым семьям, решившим взять ипотечный кредит. Кроме того, с 2019 года начнет действовать ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин из малообеспеченных семей. На эти цели в бюджете будет заложено 10 млн рублей. В целом на поддержку семей с детьми в Тверской области в 2019 году планируют направить более 2,3 млрд рублей. 1,4 млрд из этих средств составят ежемесячные денежные выплаты при рождении первого ребенка.

«В бюджете мы в полном объеме предусмотрели расходы на меры социальной поддержки. В том числе по закону, который недавно принят Законодательным Собранием региона, по сохранению льгот для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет», — отметил Игорь Руденя.

С 1 января 2019 года жители Тверской области, достигшие этого возраста, но не имеющие статуса пенсионера, будут получать те же меры социальной поддержки, что и граждане, вышедшие на пенсию. 15 сентября 2018 года губернатор подписал соответствующий областной закон. К моменту перехода на новый пенсионный возраст этой мерой будет охвачено 15 тысяч жителей Верхневолжья. В 2019 году сохраняется государственная помощь ветеранам труда, труженикам тыла, почетным донорам. Представителям старшего поколения также будут обеспечены компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт, изготовление и ремонт зубных протезов. Продолжится поддержка детей-сирот и других категорий граждан.

Отметим, что проект бюджета Тверской области на 2019 год обсуждался 9 октября на заседании облправительства. Доходы бюджета региона в следующем году планируются на уровне 59,3 млрд рублей. 25,6 млрд рублей планируется направить на оказание государственных услуг населению, в том числе в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте.