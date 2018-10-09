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Пакистан может остаться без урожая из-за засухи

Экономика

Согласно расчетам Администрации водной системы Инда в новом сельскохозяйственном сезоне Пакистан испытает значительную нехватку воды, что скажется на весеннем урожае

Лахор, Пакистан, 9 октября 2018, 19:39 — REGNUM  8 октября Администрация водной системы Инда опубликовала отчет, согласно которому в новом сельскохозяйственном сезоне «Раби» (октябрь-март) Пакистан ожидает сокращение водных ресурсов, пригодных для орошения плоть до 50%.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, уже первые дни осенне-весеннего сезона показали значительную нехватку воды для полива, что может нанести большой урон будущему мартовскому урожаю.

Особенно угрожающая ситуация сложилась в провинции Панджаб, житнице страны. Местные власти в лице Департамента ирригации Панджаба разработали план по спасению полей провинции от засухи: планируется сконцентрировать внимание на важнейших этапах (посеве и созревании), а излишки будут сохраняться. Более того, руководство провинции отчиталось о создании значительных водных резервов, которых должно хватить, по меньшей мере, на посев.

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Зарубежная хроника
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