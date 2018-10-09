Тамбовская область завершает сезон благоустройства дворов и площадок

Тамбов, , 18:45 — REGNUM В Тамбовской области на данный момент выполнены запланированные на этот сезон работы по благоустройству 192 дворовых, 100 общественных территорий и четырех парков, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В программу этого года на Тамбовщине включены 228 дворов, 131 общественная территория и 6 парков. В остальных дворах, скверах, общественных пространствах работы близки к завершению.

Губернатор Александр Никитин призвал использовать комплексный подход при благоустройстве территорий. Облик дворов, скверов, парков и общественных пространств региона меняется в рамках реализации сразу нескольких программ, главная из которых — приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство городского парка «Патриот» в Жердевке началось еще в 2017 году. В этом — работы продолжились. Более того, его преображение проводилось за счет синхронизации нескольких проектов, реализующихся в области. В частности, около 1,6 млн рублей было направлено на благоустройство парка в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 1,1 млн рублей — в рамках программы «Народная инициатива». От этого парк только выиграл, чему местные жители очень рады.

Арку в виде Георгиевской ленточки для парка создал воронежский скульптор Максим Дикунов — автор популярной скульптуры «Котенок с улицы Лизюкова». В парке уже подготовлено основание для детской площадки. Интересно, что детские и спортивные площадки с уличными тренажерами в этом месте отдыха установит частный инвестор — ГК «Русагро». Благоустройство парка продолжится и в следующем году.

Формирование основ принципиально новой городской среды губернатор Александр Никитин считает одним из приоритетов региональной политики. Он отмечает, насколько важно услышать и учесть пожелания жителей о том, каким они хотят видеть свой двор или любимое общественное пространство. При этом работы по обустройству необходимо проводить качественно и в срок.

Высокий темп реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тамбовской области отметили на прошлой неделе и в Минстрое — Тамбовщина вошла в число одиннадцати регионов-передовиков по этому вопросу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на ближайшие пять лет. В результате его реализации в прошлом году были благоустроены более 200 дворов и более 100 общественных пространств.

В настоящее время совместно с муниципалитетами ведется подготовка программы на 2019 год. В Тамбове, Котовске, Рассказово, Уварово, Тамбовском районе с участием депутатов, представителей муниципалитетов, заказчиков и подрядчиков проходят встречи с жителями благоустраиваемых многоквартирных домов. Участники обсуждают планы производственных работ.