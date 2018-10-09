Афганистан вновь приступит к добыче золота и меди на севере страны

Кабул, , 19:29 — REGNUM Министерство финансов Афганистана опубликовало официальное заявление, согласно которому правительство подписало контракт на разработку крупных золотых и медных месторождений на севере Афганистана с британским банкиром Ианом Ханнамом.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», на церемонии подписания соглашения в Вашингтоне присутствовали министр финансов Афганистана Мохаммад Хумайон Кайуми и министр горнодобывающей и нефтяной промышленности Нергис Нехан.

Подписанное соглашение позволит возобновить многие проекты по добыче меди и золота, реализация которых была прекращена из-за продолжающейся войны в Афганистане и нехватки инвестиций.

В правительстве верят, что данное соглашение поспособствует улучшению ситуации на севере страны и позволит в будущем преобразить Афганистан.

По словам официальных представителей Иана Ханнама, разработку золотых и медных месторождений на севере Афганистана планируется начать в 2019 году.