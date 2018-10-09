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Афганистан вновь приступит к добыче золота и меди на севере страны

Экономика

Соглашение о разработке месторождений было подписано правительством страны и крупным английским банкиром Ианом Ханнамом

Афганистан вновь приступит к добыче золота и меди на севере страны
Золото

Кабул, 9 октября 2018, 19:29 — REGNUM  Министерство финансов Афганистана опубликовало официальное заявление, согласно которому правительство подписало контракт на разработку крупных золотых и медных месторождений на севере Афганистана с британским банкиром Ианом Ханнамом.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», на церемонии подписания соглашения в Вашингтоне присутствовали министр финансов Афганистана Мохаммад Хумайон Кайуми и министр горнодобывающей и нефтяной промышленности Нергис Нехан.

Подписанное соглашение позволит возобновить многие проекты по добыче меди и золота, реализация которых была прекращена из-за продолжающейся войны в Афганистане и нехватки инвестиций.

В правительстве верят, что данное соглашение поспособствует улучшению ситуации на севере страны и позволит в будущем преобразить Афганистан.

По словам официальных представителей Иана Ханнама, разработку золотых и медных месторождений на севере Афганистана планируется начать в 2019 году.

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Зарубежная хроника
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