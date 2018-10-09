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Объем экспорта продовольствия из России превысил объем поставок оружия

Экономика

Об этом заявил Владимир Путин

Объем экспорта продовольствия из России превысил объем поставок оружия
Benjamín Núñez González
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Ставрополь, 9 октября 2018, 18:29 — REGNUM  Объем экспорта продовольствия российского производства существенно превысил объемы экспорта оружия. Такие данные 9 октября на заседании по вопросам развития сельского хозяйства в Ставропольском крае привел президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что сегодня российские производители полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка и активно осваивают рынки внешние.

«По итогам прошлого года объем экспортных поставок продовольствия и сельхозсырья прибавил 21 процент и превысил 20 миллиардов долларов. Это казалось совсем недавно абсолютно невероятным. Напомню: объем продаж оружия у нас — чем мы всегда гордились — составляет 15 миллиардов долларов. Сельхозпроизводители на пять миллиардов долларов превысили объем экспорта», — отметил глава государства.

Он также добавил, что только за семь месяцев этого года экспорт в аграрной сфере вырос почти на треть — до 13 млрд долларов, при том, что еще 20 лет назад Россия закупала зерно за рубежом.

Ранее, напомним, Владимир Путин назвал прорывными темпы роста в объемах производства сектора АПК — 20% за пять лет.

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Сельское хозяйство
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