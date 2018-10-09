Владимир Путин: Программа развития сельских территорий будет продлена

Минеральные воды, Ставропольский край, , 18:21 — REGNUM Действие программы развития сельских территорий будет продлено и после 2021 года. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на совещании в Ставропольском крае 9 октября.

О необходимости продлить действие программы устойчивого развития сельских территорий, рассчитанной до 2021 года, в своем докладе глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Владимир Путин отметил, что в перечне национальных проектов этого пункта нет, однако сама программа существует.

«Мы, безусловно, будем ее продлевать и после 2021 года», — сказал Путин, добавив, что это совещание и направлено на обсуждение и верстку программы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 9 октября побывал на сельхозпредприятии «Рассвет» в станице Георгиевская, где осмотрел яблоневые сады и встретился за обедом с работниками предприятия. Позже на совещании от отметил, что темпы наращивания объемов производства в АПК РФ — прорывные.

Читайте ранее в этом сюжете: За пять лет объем производства в АПК России вырос на 20% — Путин

Читайте развитие сюжета: Объем экспорта продовольствия из России превысил объем поставок оружия