Корейцы потратили за границей 29 млрд долларов

Сеул, , 20:21 — REGNUM Туристы из Южной Кореи в 2017 потратили за рубежом 29 миллиардов долларов, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо со ссылкой на Банк Кореи. Отмечается, что в статистике не учитываются онлайн-покупки за границей, а также деловые расходы. Причиной роста трат южнокорейцев стали низкие цены на авиабилеты, а также высокий курс национальной валюты — воны — относительно валют популярных туристических стран. За 2017 год курс воны к доллару снизился на 11%, а воны к японской йене — на 8%. Учитывая, что факторы, способствующие росту выездного туризма, до сих пор сохраняют своё влияние, в 2018 году также ожидается дальнейшее увеличение зарубежных трат. Одним из самых популярных направлений у южнокорейцев является Япония, которая привлекает туристов доступными ценами на товары и услуги при их высоком качестве. В прошлом году Японию посетили 5,2 млн человек из Южной Кореи. За первую половину 2018 года турпоток из Южной Кореи вырос на 20% и составил 6,1 млн человек.