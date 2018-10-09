Shell не станет покупать акции КазМунайГаза из-за коррупционных рисков

Астана, , 18:15 — REGNUM Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell (Shell) больше не заинтересована в покупке доли акций АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ). Причиной нидерландское издание De Telegraaf называет слишком значительные коррупционные риски.

О том, что Shell рассматривает возможность покупки доли в АО «НК «КазМунайГаз», писал Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к сделке, в марте 2018 года. Сделку предложил КМГ для увеличения своей стоимости перед IPO, запланированным на 2019 год.

Теперь же речь идет лишь о том, что Shell хотела бы поддержать структурное развитие компании КМГ, с которой она сотрудничает в течение некоторого времени, и ее (корпоративную — КазТАГ) культуру. Компании ведут совместную работу на нефтегазовых проектах на Кашагане и Карачаганаке, отмечает голландское издание.

АО «НК «КазМунайГаз» — казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли.

Shell в Казахстане принадлежат доли в международном консорциуме по разработке Кашаганского месторождения NCOC (16,807%) через аффилированую компанию Shell Kazakhstan Development, консорциуме по разработке Карачаганаского месторождения KPO (29,25%) через аффилированную компанию «Би Джи Карачаганак Лимитед», СРП по разработке лицензионного участка «Жемчужины» в казахстанском секторе Каспийского моря (55%) и Каспийский Трубопроводный Консорциум (5.4%).

Консорциум по разработке Карачаганаского месторождения Карачаганак Петролеум Оперейтинг (Karachaganak Petroleum Operating, KPO) с апреля 2016 года вел переговоры с правительством Казахстана о разделении прибыли.

2 октября 2018 года министр энергетики Канат Бозумбаев сообщил, что разногласия урегулированы.

«Перед нами стояла задача не ухудшить инвестиционный климат, потому что от вложения инвестиций в ближайшие годы зависит судьба этого проекта до 2037 года», — заявил министр.

В заключенном сторонами соглашении указывается, что акционеры Карачаганакского проекта выплатят в ближайшие три года компенсацию в сумме 1,111 миллиарда долларов Казахстану. А до 2037 года Казахстан получит дополнительно 360 миллионов долларов.

«Акционеры и республика изменят некоторые части механизма раздела продукции, что приведет к дополнительным доходам для республики при цене 60 долларов за баррель примерно 360 миллионов долларов будущих потоков в сторону республики, при цене 80 долларов за баррель — дополнительно более чем 423 миллионов долларов», — пояснил Бозумбаев.