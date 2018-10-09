Конте: падение на бирже прекратится, когда инвесторы прочитают бюджет

Рим, , 18:06 — REGNUM Многочисленные критические заявления в адрес проекта бюджета Италии представляются необоснованными, потому что никто из критиков еще не видел этого проекта, заявил во вторник, 9 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает информагентство Ansa.

После того, как проект бюджета будет опубликован, а бюджетный маневр — совершен, ситуация на биржах успокоится, потому что инвесторы поймут, что вкладывать средства в Италию теперь будет выгоднее, чем прежде, полагает премьер-министр.

Падение итальянских индексов ускорилось 8 октября после появления критических отзывов членов Еврокомиссии в отношении итальянского бюджета. В правительстве Италии отмечают, что комиссары либо пали жертвой предубеждений (сам бюджет они еще не видели), либо намерено помогают спекулянтам.

Ранее правительство Италии утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру. В парламенте бюджет еще не рассматривался.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП). В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике, стране нужны реформы и инвестиции. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

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