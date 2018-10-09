Рязанскому застройщику грозит банкротство

Рязань, , 17:52 — REGNUM В Рязанской области банкротом могут признать строительную компанию, которая возвела жилой комплекс «Вертикаль». На заседании 8 октября Арбитражный суд Рязанской области ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Иск о банкротстве компании подало ООО «Стройинжиниринг». Согласно материалам дела, застройщик задолжал кредитору около 350 тыс. рублей. Иск был принят судом в августе 2018 года.

Сейчас в компании назначен конкурсный управляющий, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.