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Рязанскому застройщику грозит банкротство

Экономика

Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в компании «СтройСити»

Рязань, 9 октября 2018, 17:52 — REGNUM  В Рязанской области банкротом могут признать строительную компанию, которая возвела жилой комплекс «Вертикаль». На заседании 8 октября Арбитражный суд Рязанской области ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Иск о банкротстве компании подало ООО «Стройинжиниринг». Согласно материалам дела, застройщик задолжал кредитору около 350 тыс. рублей. Иск был принят судом в августе 2018 года.

Сейчас в компании назначен конкурсный управляющий, сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.

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Строительство жилья
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