Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года вырос в 48 раз

Москва, , 17:18 — REGNUM Чистый отток капитала из России в III квартале 2018 года составил $19,2 млрд. Такие данные приводит 9 октября пресс-служба Банка России.

За аналогичный период 2017 года отток капитала составил $0,4 млрд. Таким образом, показатель в годовом выражении увеличился в 48 раз.

Во II квартале 2018 года был зафиксирован приток капитала в $3,7 млрд. В целом за период с января по сентябрь 2018 года чистый отток капитала из России составил $31,9 млрд против $13,7 млрд за аналогичный период прошлого года, то есть увеличился 2,3 раза.

В комментарии регулятора отмечается, что отрицательное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами в январе-сентяре составило $31,9 млрд ($13,7 млрд в 2017 году) и «сложилось вследствие операций по сокращению внешних обязательств и размещению активов за рубежом». Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор российской экономики с начала года сократились в 11 раз и составили $2,4 млрд против $25,8 млрд за аналогичный период 2017 года.

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