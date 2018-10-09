Нефть растет: Brent «пробила» $85 за баррель

Лондон, , 17:33 — REGNUM Мировые цены на нефть снова растут — нефть марки Brent снова «пробила» отметку в $85 за баррель, 9 октября передает агентство Reuters.

В ходе торгов нефть Brent достигла максимума в $85,04 (+$1,13) за баррель, однако к настоящему моменту скорректировалась до $84,56 (+$0,65). Нефть WTI выросла до $74,69 ($0,40) за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах октября нефть Brent уже достигла максимумов 2014 года — рекордное значение «международного эталона» составило $86,74 за баррель.

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