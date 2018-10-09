Вторник, 9 Октября 2018 года
17:58:55 МСК

Нефть растет: Brent «пробила» $85 за баррель

Экономика

К настоящему моменту «международный эталон» скорректировался до $84,56

Лондон, 9 октября 2018, 17:33 — REGNUM  Мировые цены на нефть снова растут — нефть марки Brent снова «пробила» отметку в $85 за баррель, 9 октября передает агентство Reuters.

В ходе торгов нефть Brent достигла максимума в $85,04 (+$1,13) за баррель, однако к настоящему моменту скорректировалась до $84,56 (+$0,65). Нефть WTI выросла до $74,69 ($0,40) за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах октября нефть Brent уже достигла максимумов 2014 года — рекордное значение «международного эталона» составило $86,74 за баррель.

Читайте также: Цены на нефть вышли из «крутого пике»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить