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Фондовый рынок США открылся в минусе после негативного прогноза МВФ

Экономика

Индекс Dow Jones составляет 26 469,19 пункта

Нью-Йорк, США, 9 октября 2018, 17:34 — REGNUM  Все основные индексы фондового рынка США начали день в минусе, 9 октября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 17,59 пункта (0,07%), до 26 469,19 пункта. Индекс S&P 500 открылся ниже на 1,92 пункта (0,07%), на уровне 2882,51 пункта. Индекс Nasdaq на открытии снизился на 7,44 пункта (0,10%), до 7728,51 пункта.

Негативное настроение рынка может быть вызвано ранее опубликованным прогнозом МВФ, который предрекает мировой экономике спад и з-за продолжающейся торговой войны США и Китая.

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