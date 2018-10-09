В Крыму окончательно разочаровались в местных подрядчиках

Симферополь, , 16:46 — REGNUM Власти Крыма намерены делать ставку на крупных подрядчиков для капитального ремонта дорог. Об этом 9 октября журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я буду настаивать на том, чтобы выбрать двух-трёх крупных игроков рынка, тех, кто обладает достаточными мощностями и по стране известен своей качественной работой в части строительства и ремонта дорог», — подчеркнул руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымский глава пообещал добиваться уголовной ответственности для подрядчиков, которые не выполнят в срок свои контракты по ремонту дорожных работ в Симферополе.

«Подрядчики не шевелятся. Работать в авральном режиме не умеют. Дней с хорошей погодой осталось очень немного, но энтузиазма ни на одном из объектов в Симферополе не вижу», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму подрядчикам обещают уголовную ответственность за срыв сроков