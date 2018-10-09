Эксперт прогнозирует, что «Нафтогаз» будет греть европейцев за счет Украины

Киев, , 16:34 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не гарантирует прохождение отопительного сезона, в частности, поставки газа в необходимых объемах для потребителей внутренних и внешних потребителей. Об этом 9 октября написал в Фейсбук эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

«Нафтогаз» не гарантирует прохождение отопительного сезона. «Нафтогаз Украины» не готов гарантировать поставки газа в необходимых объемах для потребителей. Заявления представителей «Нафтогаза» не соответствуют действительности. Это касается как внутренних потребителей — населения и теплокоммунэнерго, так и внешних — компаний ЕС, которые получают российский газ транзитом через Украину. В случае населения Украины это проявляется снижением лимитов объемов поставок газа для ТКЭ и снижением давления газа в системе, что негативно влияет на обеспечение газом частных домов», — отметил Корольчук.

По его словам, «Нафтогазу» нужно докупить до 8 млрд. куб. м газа для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

«Сегодня даже накопленные в подземных хранилищах 16,5 млрд. куб. м запасы газа до начала отопительного сезона не спасают ситуацию. Не спасает также ни 18, ни 20, ни 22 млрд. куб. м. В лучшем случае гарантии и стабильности можно было бы достичь накопив более 24 млрд. куб. м. Но такой объем газа сегодня не востребован потребителями Украины и в компании «Нафтогаз» нет средств для покупки еще 7−8 млрд. куб. м газа», — добавил Корольчук.

Он прогнозирует, что в предстоящем отопительном сезоне «Нафтогаз» опять пожертвует «интересами населения Украины перед интересами европейских потребителей».

«Собственно, так было в марте этого года, когда попытки «Нафтогаза» гарантировать и не сорвать транзит российского газа в ЕС вылилось в акцию «прикрути». Так, за халатность и просчеты руководства «Нафтогаза» пришлось расплачиваться обычным украинцам, которым «прикрутили» тепло теплокоммунэнерго. В этом отопительном сезоне в «Нафтогазе» также уже сейчас знают, кто будет играть роль «козла отпущения». Ими станут населения и ТКЭ, которые поставляют тепло в помещение. И у людей будет далеко не обещанные нормативами 18−20 градусов тепла, а существенно ниже», — считает Корольчук.

Эксперт также обвинил руководство НАК в том, что оно последние три года «воплощает в жизнь политику безразличия к гражданам Украины».

«Народ Украины должен платить завышенную вдвое цену на газ. Народ Украины за счет экономии газа должен гарантировать транзит газа в ЕС. Народ Украины должен оплачивать миллиарды гривен премий для «Нафтогаза». А для чего тогда существует сам «Нафтогаз»?» — задался вопросом Корольчук.

Как сообщалось, ранее первый заместитель председателя правления «Нафтогаза» Сергей Перелома заявил, что НАК готов к началу отопительного сезона и готов обеспечить Украину газом. По его словам, в подземных газовых хранилищах находится 16,4 млрд. куб м природного газа.

«Компания полностью готова к выполнению возложенных на нее обязательств. В случае каких-либо аномальных холодов в отопительный сезон мы имеем возможность постоянно увеличивать импорт для того, чтобы поддерживать необходимый объем газа и давления в системе», — заявил Перелома.

Напомним, в марте 2018 года «Нафтогаз» рассчитывал начать закупки российского газа по решению Стокгольмского арбитража. Однако «Газпром» отказался выполнять решение и арбитража и продать «Нафтогазу» 5 млрд куб м.газа. Из-за этого «Нафтогазу» пришлось докупать объемы газа на европейских рынках.

Из-за нехватки газа в подземных хранилищах «Нафтогаз» призвал украинцев «прикрутить» газовое отопление в домах на несколько градусов, чтобы сэкономить газ и не сорвать транзитные контракты России с ЕС. При этом теплокоммунэнерго были вынуждены сократить подачу газа в школы и детсады.