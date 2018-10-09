Деньги на концепцию развития дорог Крыма попросят у президента

Симферополь, , 16:27 — REGNUM Власти Крыма готовят предложения президенту РФ Владимиру Путину по вопросам финансирования концепции развития дорожной сети республики, стоимость которой они оценили в районе 144 миллиардов рублей. Об этом 9 октября на заседании крымского правительства сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Думаю, что у нас наступит ясность после совещания с Дмитрием Николаевичем Козаком, и мы будем понимать, сколько денег нам выделит федеральное правительство. Скорее всего, по этому вопросу мне придётся обращаться к главе государства. Я уже свои предложения готовлю», — отметил глава РК.

По его словам Аксёнова, без утверждения этой концепции имеющихся денег на дороги полуострова точно не хватит.

«В 2019 году дорожный фонд у нас будет 3,4 миллиарда рублей. Для того, чтобы их просто обслуживать с ямочным ремонтом, надо 7,4 млрд. Это без капитального ремонта, только на их содержание в нормативном состоянии, без муниципальной сети».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Крыма утвердило концепцию развития автодорог полуострова, которая позволит в разы увеличить его транспортную сеть. Согласно документу, к 2024 году доля региональных дорог РК, протяженностью 851 км, должна возрасти с 22% до 80%, а дорог межмуниципального значения — с 20% до 50%.

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