Через Петербург получают по морю фрукты, а отправляют — металл и древесину

Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Балтийская таможня опубликовала основные итоги своей деятельности за январь-сентябрь 2018 года. Согласно им, основным предметом импорта через Петербург за три квартала текущего года стали фрукты и полимерные материалы, а на экспорт из Петербурга отправляют, прежде всего, металл и древесину.

Балтийская таможня — крупнейшая в составе Северо-Западного таможенного управления ФТС России. Основным регионом деятельности таможни является морской порт Санкт-Петербурга, а также порт «Бронка» на южном берегу Финского залива и портовая инфраструктура Кронштадта.

Как сообщили 9 октября в пресс-службе Балтийской таможни, внешнеторговый оборот в зоне ответственности этого органа за январь-сентябрь 2018 года составил 25,7 млрд долларов США.

Основные страны, откуда импортировались морские грузы в Петербург: Китай (20,6%), Эквадор (13,8%), Германия (5,7%), Республика Корея (4,8%), Индия (3,4%), Аргентина (3,3%), Южная Африка (3%), США (2,7%), Франция (2,6%), Нидерланды (2,6%).

На экспорт из Петербурга грузы уходили, прежде всего, в Турцию (29,6%), Китай (12,4%), Египет (3,9%), Бразилию (3,9%), Великобританию (3,7%), Германию (3,3%), Вьетнам (3%), Индию (2,9%), Нидерланды (2,7%), Финляндию (2,4%).

За 9 месяцев 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, весовой объем оформленных таможней грузов увеличился с 10,2 миллионов тонн до 11,4 миллионов тонн (на 12%). Причем, вес экспорта увеличился на 36%, а импорта — на 3%.

В товарной структуре импорта (в весовом объеме) лидируют фрукты (24,2%), полимерные материалы (6,6%), черные металлы (5,7%), органические химические соединения (4,9%), оборудование (3,9%), средства наземного транспорта (3,5%), овощи (2,8%), мясо и мясопродукты (2,8%), керамические изделия (2,8%), продукты переработки овощей и фруктов (2,76%).

В товарной структуре экспорта в весовом объеме преобладали черные металлы (41%), древесина и изделия из неё (26%), продукты неорганической химии (4,7%), удобрения (3,9%), бумага и картон (3,6%).

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