Кудрин дал совет Латвии, чем заменить российский транзит

Рига, , 16:07 — REGNUM Латвия, несмотря на санкционную политику Евросоюза, может улучшить торговые и деловые отношения с Россией — специально никто никого не отталкивает, заявил экс-министр финансов РФ, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью журналу «Открытый город».

Отвечая на вопрос, о том какими будут отношения России и Европейского союза — в частности, с Латвией в обозримом будущем, Кудрин отметил, что ЕС был, остается и останется еще как минимум на 30 лет основным партнером России.

«Прежде всего, Европа — это основной покупатель наших энергоносителей и другой продукции: металлов, химической промышленности, каких-то новых материалов, которые тоже производятся с учетом переработки сырья. Мы связаны взаимными услугами, туризмом, импортом как технологий, так и готовой продукции. В одночасье это не изменится. Я думаю, что мы все, и Европа, и Россия, не заинтересованы в изменении этих отношений», — сказал Кудрин.

По словам главы Счетной Палаты РФ, сегодня существуют обстоятельства, которые стали барьером и сдерживают развитие связей. Кудрин выразил надежду, что пройдет какой-то период времени и обе стороны сумеют постепенно преодолеть эти проблемы. Однако он отметил, что это не будет быстрым процессом: период может затянуться и на 10 лет.

По мнению Кудрина, для улучшения дальнейших перспектив латвийского транзита, Латвии нужно сотрудничать с Россией. Он отметил, что у Латвии есть возможность улучшить отношения с РФ в рамках общих правовых и торговых взаимоотношений с Евросоюзом, не нарушая принципов, которые проводит ЕС. В качестве примера, он привел пример Италии, страна которая участвует в ЕС и при этом активно развивает сотрудничество с Россией в правовых нормах. Кудрин также отметил, что нужен политический диалог для полноценного развития связей.

«Италия действует в рамках общих европейских правил, но и с нами взаимодействует. Президент или премьер-министр Италии приезжает на петербургский форум, выступает, приезжает деловая делегация, подписываются соглашения. Почему это невозможно? Знаете, никто никого не отталкивает специально», — отметил Кудрин в интервью.

Кудрин отметил, что разворот РФ в сторону перевалки грузов в отечественных портах действительно имеет место, в том числе и как реакция на положение русскоязычных в Латвии, но прагматизм у России стоял всегда на первом месте. Помимо транзита, у России и Латвии есть потенциал и в других сферах.

«Да, когда-то в силу политических обстоятельств было принято решение — пропускать транзит через российские порты. При этом это очень прагматичное и рациональное решение — давайте сами зарабатывать на этом транзите, давайте этот бизнес создадим для своих граждан», — рассказал глава Счетной Палаты РФ.

Принятое решение России по развитию собственной инфраструктуры и отрасли, по мнению экс-министра финансов, никак не исключает другие возможности для сотрудничества между соседними странами (Латвией и Россией). Он также напомнил, что существуют такие аспекты двухсторонних отношений стран, как приграничная торговля и культурные связи, и в случае с Латвией этот потенциал раскрыт не до конца. По мнению Кудрина, «пространство для улучшений есть, но для этого требуются политические шаги и контакты».

Прокомментировал глава Счетной палаты РФ и вопрос с отказом обслуживания клиентов-нерезидентов в латвийских банках. По его словам, российские деньги уже возвращаются в российскую экономику.

«Они и сейчас возвращаются, инвестируются уже как иностранные деньги. Некоторые наши предприниматели считают, что так больше гарантий — приходить как иностранные инвестиции. Поэтому деньги возвращаются в Россию от наших предпринимателей, но от имени их иностранных компаний», — пояснил Кудрин.