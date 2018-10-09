ЕЭК предложила ускорить создание единого рынка газа в ЕАЭС

Астана, , 16:11 — REGNUM Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут ускорить создание общего рынка газа за счет принятия договора и проработки нормативных актов, заявил директор департамента энергетики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Леонид Шенец, сообщает 9 октября агентство «КазТАГ».

Глава департамента отметил, что для ускорения данного процесса проект договора, предусматривающего создание общего рынка газа, должен быть подготовлен к 2021 году. Подписание документа запланировано на 2022 год.

Шенец добавил, что индикатором формирования стоимости газа должна стать биржевая торговля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в ЕАЭС было 60 разногласий по вопросу формирования рынка газа. В настоящее время остался один вопрос — ценообразование на услуги по транзиту газа.

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