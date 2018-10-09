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В Крыму утвердили концепцию развития автодорог

Экономика

Предварительная стоимость проекта оценивается до 144 млрд рублей

Симферополь, 9 октября 2018, 16:03 — REGNUM  Власти Крыма утвердили концепцию развития автомобильных дорог республики на 2018−2024 годы. Решение принято 9 октября на заседании правительства РК.

«Концепция позволит увеличить долю протяжённости автодорог, соответствующих нормативным требованиям, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и долю протяженности автомобильных дорог, обслуживающих движение в режиме перегрузки», — отмечается в документе.

Планируется, что к 2024 году доля региональных дорог республики, протяженностью 851 км, возрастёт с 22% до 80%, а дорог межмуниципального значения с 20% до 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что в связи со скорым полноценным запуском Крымского моста полуострову необходим новый большой логистический центр для хранения грузов и товаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Большой логистический центр может появиться под Симферополем

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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