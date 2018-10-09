Ликвидация завода в Перми: трудоустройство и перспективы производства

Пермь, , 16:09 — REGNUM В Пермском крае руководство Группы «Ремпутмаш» сегодня, 9 октября, проинформировало правительство края о своих планах после ликвидации заводской площадки в Перми. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли региона, на данный момент 167 работников пермского завода получили уведомления о сокращении.

По словам генерального директора Группы «Ремпутьмаш» Константина Данилова, 25 человек переводят на площадку «Ремпутьмаша» в Верещагино, 16 человек остаются для обслуживания действующего производства в Перми. В дальнейшем эти же сотрудники будут задействованы в обслуживании площадки завода после полной ее передачи в собственность Пермского края.

Оставшимся работникам предложат места в структурных подразделениях ОАО «РЖД» на полигоне Свердловской железной дороги. Руководство «Ремпутьмаша» выразило надежду на то, что в рамках программы реструктуризации на верещагинской площадке будут созданы до 100 новых рабочих мест, а оборот предприятия увеличится до 3 млрд рублей в 2019 году.

Губернатор поручил минсоцразвития оказать помощь тем работникам, которые не пожелают работать на верещагинской площадке предприятия и не захотят трудиться в подразделениях ОАО «РЖД».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2018 года на странице предприятия в соцсети появилось сообщение о том, что трудовой коллектив будет сокращен с 9 января 2019 года, а в феврале ликвидируют отдел кадров и бухгалтерию.

Напомним, в Перми ликвидируют предприятие «Ремпутьмаш». Депутатский корпус заксобрания осенью 2017 года проголосовал за покупку у ОАО «РЖД» площадки. Из бюджета будет выделено 445 млн рублей, который в равных пропорциях перечислят продавцу в течение 2019−2020 года. На освободившемся месте к 300-летию Перми, котрое столица региона отметит в 2023 году, намерены создать культурный кластер, разместив на промплощадке комплекс музеев, фондохранилище, художественную галерею.