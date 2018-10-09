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ЧМ-2018 повысил прибыльность бизнеса Москвы почти на 43%

Экономика

Также значительный вклад в прибыль внесла обрабатывающая промышленность

ЧМ-2018 повысил прибыльность бизнеса Москвы почти на 43%
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 9 октября 2018, 16:00 — REGNUM  Прибыльность предприятий Москвы за I полугодие 2018 года вросла на 42,6%, чем за аналогичный период прошлого 2017 года. В Москве за последние годы появилось 42 промышленных комплекса и 33 технопарка, где работают около 100 тыс. высококвалифицированных специалистов. Об этом сегодня, 9 октября, заявил руководитель Департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

По его словам, в основном рост показателей произошел за счет сфер, связанных с приемом гостей ЧМ-2018: индустрии гостеприимства, развлечений, общественного питания. За полгода прибыль гостиничного сектора столицы увеличилась в 2,4 раза, индустрии развлечений — на 76%, кафе и ресторанов — на 45%.

Также значительный вклад в прибыльность бизнеса Москвы внесла обрабатывающая промышленность, прибыль выросла на 130%. По мнению Ефимова, рост произошел за счет реализации программы обновления промышленности. Одна из главных целей программы — повышение конкурентоспособности московских производств.

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Как сообщало ИА REGNUM, ресторанный бизнес Москвы увеличил свою выручку в 2−3 раза в период проведения чемпионата мира 2018 года в России. Прибыль крупных и средних московских предприятий и организаций за четыре месяца 2018 года возросла на 27,9%

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