Новосибирский завод химконцентратов представил обновленное производство

Новосибирск, , 15:59 — REGNUM Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» представила новые производственные линии ядерного топлива для исследовательских реакторов, организованные на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК). На международном научно-техническом семинаре, состоявшемся 25−26 сентября в Новосибирске, зарубежные эксперты смогли из первых рук получить информацию о том, что было сделано на заводе и какую продукцию НЗХК готов предложить странам, эксплуатирующим исследовательские реакторы. В рамках технического тура участники семинара посетили НЗХК и смогли лично оценить модернизированное производство.

Стоит отметить, что в этом году завод отмечает 70-летний юбилей. НЗХК является одним из ведущих производителей ядерного топлива для атомных станций в России и других странах. Помимо топливных сборок для энергетических реакторов он выпускает топливо для исследовательских реакторов. На сегодняшний день оно поставляется в Чехию, Польшу, Венгрию, Узбекистан, Казахстан, Вьетнам — всего на 17 реакторов, 7 из них в России. Как сообщил главный конструктор Новосибирского завода химконцентратов Анатолий Енин, за 45 лет завод поставлял порядка 56 модификаций топлива для 32 реакторов (сегодня 15 из них остановлены). В рамках международной программы по снижению обогащения урана завод участвовал в разработке топлива низкого обогащения. Решение о снижении обогащения топлива в реакторах с ВОУ до 19,7% по U-235 было принято под эгидой МАГАТЭ и по межправительственному соглашению между Россией и США с целью ограничения использования ВОУ. Оно было связано с нераспространением урана высокого обогащения, который может использоваться для создания атомной бомбы.

Для реакторов, построенных по российскому дизайну, была составлена отдельная программа, и практически для всех исследовательских реакторов, построенных за рубежом по советскому дизайну, топливо поставляется НЗХК. С 2005 года по 2017 год все реакторы были переведены на низкое обогащение, последним стал польский исследовательский реактор «Мария», в 2017 году АО «ТВЭЛ» поставил первую коммерческую партию нового топлива, изготовленного ПАО «НЗХК» для этого реактора.

«Исследовательский реактор — это «мозги», он дает возможность обучать новое поколение специалистов, изучать материалы, продвигаться в будущее. Без исследовательских реакторов сложно представить развитие атомной энергетики», — заметил Енин.

НЗХК обладает компетенциями и мощностями, позволяющими предлагать заказчикам топливо не только российского, но и западного дизайна. Президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова в ходе семинара подчеркнула, что рынок исследовательского топлива не менее важен для Топливной компании, чем рынок топлива для энергетических реакторов. По ее словам, ТВЭЛ предлагает топливо под конкретные потребности заказчиков.

Как пояснил главный конструктор НЗХК, на заводе возлагают большие надежды на программу Росатома по продвижению исследовательских реакторов российского дизайна на зарубежный рынок.

«Кроме того, для нас перспективен рынок реакторов западного дизайна. Мы отработали технологию изготовления пластинчатого топлива для реакторов западного дизайна, и теперь наша задача — продвижение на этот рынок. На сегодня на один из европейских реакторов мы уже поставляем топливо, в этом году был подписан контракт по квалификации топлива еще на одном реакторе западного дизайна. Важно, что в последние годы были вложены огромные средства в модернизацию производства НЗХК», — рассказал Енин.

Сергей Буймов, заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «НЗХК» сообщил, что решение о необходимости модернизации завода было принято в 2010—2011 годах: «Мы увидели новые рынки, решили для себя их открыть. Речь о топливе западного дизайна и повышении эффективности нашего топлива. Наше топливо успешно эксплуатировалось, но сегодняшние реалии говорят о том, что наша экономика должна быть более эффективной, мы должны нести меньше затрат, двигаться вперед и получать больше прибыли».

С самого начала — с проекта — было решено использовать лучшие достижения российских институтов и в конструкции, и в технологии, и в материалах.

«Мы построили производство на новой площадке, не подстраивали под старые помещения, и это позволило нам наиболее эффективно выстроить поток, сократить перемещения, затраты, использовать новые технологии и сориентироваться на западного заказчика, на всю ту номенклатуру продукции, которая сегодня востребована на Западе. Это не только ТВС, но и различные компоненты низкообогащенного ядерного топлива для исследовательских реакторов», — уточнил Буймов.

По его словам, за время с начала работы НЗХК в мире очень сильно изменились подходы к безопасности, и это было учтено при создании нового производства.

«Отношение к труду, рабочее место персонала, комфортные условия труда, безопасность, новые технологии и новые материалы — все это ложилось в основу нового производства. Сегодня оно уже создано. Мы провели испытания, сдали в эксплуатацию, на этом производстве сегодня уже выпускается продукция», — рассказал главный инженер.

Рассказывая о проведенной модернизации, старший вице-президент по научно-технической деятельности, технологии и качеству АО «ТВЭЛ» Константин Вергазов первым делом обратил внимание на то, что Новосибирск был неслучайно выбран для проведения семинара по топливу для исследовательских реакторов: 90% топлива для исследовательских реакторов российского дизайна производится на НЗХК. Вергазов назвал предприятие колыбелью ядерного топлива для исследовательских реакторов.

«Мы сделали серьезную ставку на это направление и именно на базе Новосибирского завода химконцентратов. Начиная с 2012 года мы усиленно инвестируем в создание нового производственного передела. Мы вложили несколько десятков миллионов долларов США, чтобы создать новую площадку. Сегодня мало кто инвестирует в исследовательское топливо, потому что мало кто считает это бизнесом как таковым. Это скорее элитный клуб тех, кто умеет производить такое сложное наукоемкое топливо. Российская Федерация в лице НЗХК через госкорпорацию «Росатом» нашла возможность проинвестировать и создать в новом веке новое производство», — отметил он. «Мы сегодня готовы зайти на любую площадку, и новое производство позволит создавать топливо для любых реакторов в любой точке Земли. На новой площадке будет другая экономика, более комфортные рабочие места. Мы продолжаем гибкую ценовую политику», — сообщил Вергазов.

Говоря о перспективах на рынке топлива для исследовательских реакторов, вице-президент АО «ТВЭЛ» по научно-технической деятельности Александр Угрюмов проинформировал о том, что в рамках программы конверсии исследовательских реакторов на низкообогащенный уран одним из наиболее перспективных видов топливной композиции для ТВС таких реакторов будет композиция на основе уран-молибдена, над которой сейчас и работают в Топливной компании ТВЭЛ.

«В первую очередь, мы повышаем плотность урановой композиции и тем самым компенсируем снижение обогащения более высокой плотностью топлива. При реконфигурации активных зон исследовательских реакторов мы можем добиться более высокой плотности нейтронного потока на более низком обогащении», — пояснил Угрюмов.

На НЗХК в связи с проведенной модернизацией в будущее смотрят с оптимизмом и надеются на успех в завоевании новых рынков — топлива для ИР. Уже имеющиеся партнеры в один голос говорят о высоком качестве продукции, изготавливаемой ПАО «НЗХК».

Как рассказал председатель совета директоров Организации по атомной энергии Арабской Республики Египет, профессор А.Абдель Фаттах, он высоко оценивает сотрудничество с российской компанией. Компоненты НОУ топлива производства ПАО «НЗХК» поставляются на египетский исследовательский реактор ETRR-2, построенный по аргентинскому проекту, реактор был введен в эксплуатацию в 2005 году.

«У нас очень профессиональные взаимоотношения. Мы используем урановое НОУ топливо, поставляемое для нашего исследовательского реактора. Мы считаем, что НЗХК поставляет продукт высокого качества и нам очень комфортно работать с российским партнером. Мы надеемся на расширение сотрудничества», — отметил египетский представитель. По его словам, следующая стадия сотрудничества — получение Египтом урановых материалов для производства НОУ минипластин для производства изотопов. «Наш действующий контракт рассчитан на три года, в этом году он истекает. В следующем году мы могли бы подписать контракт на более долгий срок, возможно, на десять лет», — уточнил профессор Абдель Фаттах.

На расширение сотрудничества в топливной сфере рассчитывает и Узбекистан. В Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана эксплуатируется исследовательский реактор ВВР-СМ, который был запущен в 1959 году.

«С самого начала мы сотрудничали с НЗХК, потому что реактор не может работать без ядерного топлива, и всё ядерное топливо было российского производства. Наш институт был исследовательским полигоном для НЗХК, и первые разрабатываемые ими тепловыделяющие сборки (ТВС) с низкообогащенным топливом были протестированы в нашем реакторе и после этого уже серийно выпускались для поставки на другие реакторы. Это обоюдовыгодное сотрудничество», — заявил заместитель директора Института ядерной физики Академии наук Узбекистана Ильхом Садыков.

В июне этого года в Узбекистан было поставлено свежее ядерное топливо, оно обеспечит работой исследовательский реактор на ближайшие пять-шесть лет.

Садыков напомнил, что в начале сентября Узбекистан и Российская Федерация подписали межправительственное соглашение о сооружении атомной электростанции на территории Узбекистана. АЭС с двумя блоками по проекту ВВЭР-1200 будет работать на российском топливе.

«Если считать, что цикл АЭС составляет 60 лет, а в дальнейшем срок эксплуатации может быть продлен на 30−40 лет, то мы на ближайшие 100 лет имеем перспективу сотрудничества с НЗХК, который будет выпускать топливо для нашей АЭС», — отметил Ильхом Садыков.

С Казахстаном НЗХК сотрудничает более 50 лет.

«Мы использовали топливные сборки ВВР-Ц более 50 лет, три года назад мы перевели реактор на низкообогащенное топливо, топливные сборки также были изготовлены НЗХК. Новый тип сборок ВВР-КН. В течение двух лет мы эксплуатируем их, и мы очень довольны качеством, техническими параметрами сборок и в дальнейшем мы собираемся продолжить использование этого типа топлива. А значит, мы снова будем обращаться на НЗХК. У нас очень хорошие отношения с Топливной компанией «ТВЭЛ», есть множество проектов, основной среди которых — поставка топливных сборок. Мы всегда находим отклик со стороны ТВЭЛ, так как реакторное оборудование и реакторные материалы в Казахстане не выпускаются», — пояснил Дархан Накипов, главный инженер комплекса исследовательского реактора ВВР-К (Алма-Ата, Казахстан).

Он заметил, что 70-летний юбилей НЗХК — это точка отсчета для анализа того, что сделано, и постановка планов на будущее, и выразил надежду на расширение сотрудничества.

С самого начала эксплуатации первого исследовательского реактора VVR-S в 1957 году взаимодействие между Чехией и Россией в этой сфере — это путь к успеху, заявил Франтишек Паздера, независимый консультант по вопросам энергетики и научных разработок, бывший директор Института ядерных исследований Ржеж. В рамках международной программы по переходу с высокообогащенного топлива на низкообогащенное (в несколько шагов — с 80% до 36%, а сейчас до 20%) отработанное ядерное топливо и старые топливные сборки были возвращены в Россию, а в кооперации с компанией Skoda был разработан специальный контейнер для ОЯТ, который обладал увеличенным размером, что позволило перевезти топливо одним поездом.

«Это было масштабное сотрудничество между российскими, американскими и чешскими компаниями и МАГАТЭ, и оно продолжилось затем на других исследовательских реакторах, в том числе в Центральной Европе. Я думаю, у России и Чехии есть много направлений для сотрудничества в этой сфере. У нас есть исследовательский реактор в Ржеже, он облучает мишени для производства молибдена, эксплуатирует несколько линий по испытанию ядерного топлива и различных материалов для систем охлаждения. Конечно, мы с заинтересованностью ждем результатов разработки инновационного топлива на НЗХК в Новосибирске», — заключил Паздера.

Гжегож Кшиштошек, заместитель директора департамента эксплуатации исследовательских реакторов Научного центра ядерных исследований (Польша) рассказал, что первые поставки ядерного топлива из СССР в Польшу были осуществлены 60 лет назад для первого польского реактора «Эва». Он был остановлен в середине 1990-х, и теперь в стране эксплуатируется только исследовательский реактор «Мария». НЗХК поставляет топливо для «Марии» с конца 1960-х.

«Сначала обогащение урана было 80%, потом мы перешли на 36-процентное обогащение, а затем на низкообогащенное топливо. При переходе на низкообогащенное топливо НЗХК сначала не был готов поставлять нам топливо, тогда мы начали конверсию с французами (компания Areva). Но НЗХК затем разработал низкообогащенное топливо для «Марии», и это был очень важный этап нашего сотрудничества. Мы подписали с «ТВЭЛ» контракт на поставку двух экспериментальных топливных сборок, разработанных российскими конструкторами, и эти ТВС были протестированы на «Марии». Получив хорошие результаты, мы обратились в атомный надзор Польши с просьбой выдать лицензию на эксплуатацию этого топлива и получили такое разрешение», — продолжил Кшиштошек.

В марте 2015 года была получена лицензия на эксплуатацию реактора «Мария» в течение следующих 10 лет с использованием и французского, и российского топлива.

«В ноябре 2015 года мы подписали контракт с компанией «ТВЭЛ» на поставку топлива производства ПАО «НЗХК», поставка была осуществлена в прошлом году, эксплуатация сборок уже ведется. Для нас важно, чтобы исследовательский реактор имел не одного поставщика, чтобы была конкуренция. При этом российская технология с точки зрения охлаждения реактора лучше, так как там используются трубки, а не пластины», — подчеркнул он.