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«Финансовые ножницы» несут российским фермерам одно бедствие за другим

Экономика

Политики и чиновники заняты выборами и отставками глав регионов. Кто поможет крестьянам? Кто обеспечит гражданам России стабильную цену на хлеб?

«Финансовые ножницы» несут российским фермерам одно бедствие за другим
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Нива

Барнаул, 10 октября 2018, 04:27 — REGNUM  С какими итогами подходит к концу нынешняя уборка урожая зерновых в России и что делать тем хозяйствам, которые несут крупные убытки не по своей вине, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Вновь, как и в рекордном по урожайности 2017 году, хороший количественный результат зерновых хозяйств не дает фермерам должной денежной выручки. Многие фермерские хозяйства попадают в «финансовые ножницы», когда затраты на выращивание урожая оказываются по внешним причинам гораздо выше запланированных. В этом году такой удар по фермерам нанесло повышение цен на горюче-смазочные материалы.

Возросшая цена на топливо съела прибыль, а компенсация, обещанная правительством, не покрыла и половины потерь. Еще одним бедствием стал разнобой с закупочными ценами на зерно, которые скачут от региона к региону произвольным образом. Вот тут бы и вмешаться государству, помогая аграриям, но официальные лица, например глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, предпочитают отделываться отговорками о «рыночных рисках», ответственность за которые должны взять на себя те, кто вырастил урожай, но не может его теперь продать за нормальную цену. Чем могут ответить аграрии, оказавшиеся в тяжелой ситуации?

Читайте статью Грабёж: цена пшеницы в Сибири вдвое ниже, чем на Юге России и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «На хлебном фронте».

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