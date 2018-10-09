Цены на нефть набирают обороты

Москва, , 15:50 — REGNUM Нефтяные рынки после небольшого коррекционного движения вниз, снова набирают обороты в сторону роста нефтяных котировок. WTI торгуется у отметки 75 долларов за баррель, а Brent 84,50 доллара за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

Рост нефтяных котировок, скорее всего, будет продолжаться, несмотря на всевозможные просьбы Госдепартамента США к ОПЕК о наращивании добычи и снижении цен на нефть, этот рост будет определять сезонность спроса, так как все готовятся к наступлению зимнего периода и опасаются дефицита нефти на мировом рынке из-за санкций к Ирану с стороны США.

«В ближайшем будущем нефтяные котировки могут подскочить WTI до уровня 80 долларов за баррель, Brent до 90 долларов за баррель», — считает эксперт.

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