Рубль подвержен влиянию глобальных трендов на мировых рынках

Москва, , 15:45 — REGNUM Динамика российской валюты подвержена влиянию глобальных тенденций на мировых рынках. Главный тренд — фронтальное укрепление американского доллара, вызванное рядом причин. Одной из них является макро-статистика по рынку труда в США, превзошедшая ожидания участников рынка. Безработица снизилась до рекордно низких значений — 3,7%. Темпы роста заработных плат держатся уверенно на уровне 0,3% ежемесячно. Такие данные указывают на то, что в ближайшее время справедливо ожидать ускорения инфляции. Эти факторы приводят укрепление доллара на рынке Forex, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании ФинИст Альберт Кятов.

«Еще одним фундаментальным фактором, давящим на валюты развивающихся стран является решение центрального банка Китая о снижении нормы обязательных резервов для коммерческих банков, что косвенно девальвирует юань и тянет за собой по цепной реакции все валюты развивающихся стран», — пояснил эксперт.

Конъюнктура долгового рынка так же складывается не в пользу рубля. Сводный индекс государственных облигаций RGBI сформировал разворот от локальной нисходящей трендовой линии и, вероятнее всего, наблюдается начало нового импульса, который может пробиться до отметки 130, при которых доллар стоил 70 рублей. Это свидетельствует о новой волне сброса ОФЗ со стороны нерезидентов и оттоке капитала.

«С технической точки зрения картина указывает на продолжение ослабления рубля к доллару в среднесрочной перспективе. Пара USD/RUB может развернуться от нижней границы восходящего канала, что открыть потенциал для дальнейшего движения вверх с целью на отметке 72. Если вышеописанные фундаментальные факторы будут сохраняться, то данное движение можно будет увидеть к концу текущей недели», — считает Кятов.

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