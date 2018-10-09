Сергей Аксёнов рассказал, когда возобновит работу «Крымский титан»

Симферополь, , 15:20 — REGNUM Завод «Крымский титан» возобновит свою работу в случае отсутствия рисков для природы и здоровья населения, решение будет принято после согласования с контролирующими органами. Об этом 9 октября журналистам в Симферополе рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«До пятницы планируем согласовать «дорожную карту» с Росприроднадзором, министерством природных ресурсов и экологии РФ, Роспотребнадзором и МЧС. После того как планы будут подтверждены, предприятие сможет приступить к работе», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации представителей движения по развитию деловых и дружеских отношений Турции и России, один из крупнейших в Турции производителей лакокрасочных материалов планирует построить свой завод в Крыму.