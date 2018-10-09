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Сергей Аксёнов рассказал, когда возобновит работу «Крымский титан»

Экономика

До конца недели контролирующие органы должны согласовать для предприятия план действий

Сергей Аксёнов рассказал, когда возобновит работу «Крымский титан»
Viktor5212
Армянск. Завод «Крымский титан»

Симферополь, 9 октября 2018, 15:20 — REGNUM  Завод «Крымский титан» возобновит свою работу в случае отсутствия рисков для природы и здоровья населения, решение будет принято после согласования с контролирующими органами. Об этом 9 октября журналистам в Симферополе рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«До пятницы планируем согласовать «дорожную карту» с Росприроднадзором, министерством природных ресурсов и экологии РФ, Роспотребнадзором и МЧС. После того как планы будут подтверждены, предприятие сможет приступить к работе», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации представителей движения по развитию деловых и дружеских отношений Турции и России, один из крупнейших в Турции производителей лакокрасочных материалов планирует построить свой завод в Крыму.

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