Бюджет Самарской области хотят пополнять за счёт курильщиков

Самара, , 15:20 — REGNUM Проблему выпадающих доходов бюджета Самарской области намерены решить с помощью акциза на табак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что выпадение доходов бюджетов образуется в связи с отменой с 2019 года налога на движимое имущество организаций. Правительство предложило компенсировать убыток за счёт акциза на крепкую алкогольную продукцию — регионам должно пойти до 80% вместо 50%. Однако в Самарской области такая мера компенсирует только 20% потерь — согласно прогнозам, выпадающие доходы консолидированного бюджета в регионе составят 6,5 млрд рублей. Поэтому хотят привлечь акциз на табак.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, без учета поступлений из федерального бюджета доходы Самарской области планировались в размере 129,59 млрд рублей, расходы — 128,99 млрд. При этом основными источниками доходов в регионе традиционно являются налоги на прибыль и налог на доходы физических лиц.

Как сообщили в правительстве Самарской области, идею пополнять бюджет за счёт акцизов на табачные изделия глава региона Дмитрий Азаров озвучил 8 октября на первых парламентских слушаниях в Совете Федерации. Слушания были посвящены проекту бюджета Российской Федерации на 2019 год.

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