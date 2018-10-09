Псковское производство полиэтиленовой плёнки получит льготный займ

Псков, , 15:17 — REGNUM Якорный резидент псковской особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» —ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» — получит льготный займ от федерального Фонда развития промышленности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на заёмные средства в сумме 500 млн рублей компания создаст в «Моглино» высокотехнологиченое импортозамещающее производство.

«Титан-Полимер» намерен выпускать биаксиально-ориентированную полиэтилентерефталатную плёнку (БОПЭТ), которая применяется для фасовки и хранения продукции, изготовления изоляции электропроводов, а также в электронике, микроэлектронике, медицине, машиностроении и других отраслях.

Планируется ежегодно производить до 35 тыс. тонн такой плёнки.

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Проект псковского завода «Титан-Полимер» получил одобрение экспертного совета Фонда развития промышленности в числе пяти проектов в Свердловской, Курской, Пензенской областях и Югре на общую сумму займов 1,64 млрд рублей. При этом общая стоимость проектов превысит 6,5 млрд рублей. Льготное заёмное финансирование предоставляется в рамках программы «Проекты развития». По условиям программы деньги выделяются на проекты, направленные на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» — единственная на Северо-Западе России, она расположена в 2 км от Пскова. На её территории предполагается строительство 40 объектов. Уже сейчас в «Моглино"зарегистрированы девять резидентов с общим объёмом инвестиций 4,7 млрд рублей. В их числе — производство лакокрасочной продукции, предприятия по производству инструментов для малярно-штукатурных работ, а также по выпуску сублимированных продуктов.

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