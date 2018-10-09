В проект «Умный город» войдут ещё 12 городов России

Москва, , 15:11 — REGNUM К проекту «Умный город» присоединились ещё 12 городов России. Желание участвовать в проекте и получить статус пилотной территории выразили 37 городов из 33 регионов страны, сообщили в Минстрое РФ.

На сегодняшний день одобрены заявки 25 муниципалитетов. Решения по остальным 12 обращениям будет принято на ближайшем заседании рабочей группы проекта.

По словам заместителя главы Минстроя России Андрея Чибиса, проект «Умный город» позволит обеспечить достойный уровень жизни граждан РФ. Ключевые принципы проекта — ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда.

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Как сообщало ИА REGNUM, рабочая группа по реализации проекта «Умный город» была создана при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в январе 2018 года. В группу входят 220 представителей всех заинтересованных федеральных и региональных органов власти и ЖКХ. Главная задача рабочей группы — формирование системного и комплексного подхода к развитию «умных городов».

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