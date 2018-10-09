Проблемы бастующих водителей во Владимире проверит прокуратура

Владимир, , 14:59 — REGNUM Администрация Владимира обратилась в прокуратуру и региональную Государственную инспекцию труда в связи с забастовкой водителей, работающих в компании «БигАвтоТранс». Об этом сообщил начальник управления по связям с общественностью и СМИ мэрии Александр Карпилович. По словам представителя горадминистрации, ведомства проанализируют ситуацию с зарплатами сотрудников.

«Администрация города также обратилась в надзорные органы, в областную прокуратуру и в Государственную инспекцию труда по Владимирской области, чтобы они разобрались в происходящем, выяснили все претензии водителей, дали квалифицированную оценку», — цитирует Александра Карпиловича ТАСС.

Сейчас компания восстановила работу автобусов.

ИА REGNUM напоминает, что утром 9 октября водители компании не вышли на маршруты. Причиной протеста называлось решение руководства компании не платить премии. Кроме того, в дирекции перевозчика сообщили о том, что в ближайшее время грядет сокращение сотрудников. Оно связано с уходом фирмы с рынка общественных перевозок во Владимире. Напомним, такое решение было принято по экономическим основаниям.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирские водители устроили «транспортный коллапс» из-за денег