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Численность безработных в России снизилось на 1,7%

Экономика

Снижение произошло в 70 субъектов РФ

Численность безработных в России снизилось на 1,7%
Цитата из х/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США
Устройство на работу

Москва, 9 октября 2018, 14:55 — REGNUM  В России за неделю (с 26 сентября по 3 октября) число безработных граждан снизилось на 1,7% и составило 642 тыс. 130 человек. За предыдущую неделю (19−26 сентября) численность безработных сократилась на 0,8% и составила 653 тыс. 290 человек, а годом ранее составляла 723 тыс. 980 человек, сообщили в Минтруда РФ.

За неделю снижение безработных произошло в 70 субъектах РФ. В 12 регионах отмечен рост численности безработных. Не изменилась численность безработных в Республике Ингушетия, Ростовской и Калининградской областях.

На 1 сентября 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9%. В органах службы занятости насчитывается 1,7 млн свободных вакансий.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная служба по труду и занятости и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке согласовали программу привлечения и трудоустройства граждан РФ на Дальнем Востоке. В органах занятости безработным гражданам будут предлагать работу на предприятиях Дальнего Востока.

Подробнее на эту тему: В российских центрах занятости начнут предлагать работу на Дальнем Востоке

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Безработица
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