Компания РФ, Казахстана и Белоруссии готова увеличить транзит контейнеров

Москва, , 14:58 — REGNUM Пропускная способность комплексной железнодорожной цепочки Казахстан — Россия — Белоруссия готова для миллиона контейнеров, заявил президент АО «Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА) Алексей Гром в интервью агентству «Казинформ».

В апреле Россия, Белоруссия и Казахстан стали паритетными партнерами в совместном предприятии. Компания занимается транзитом грузов и отправляет по 15 поездов в сутки. Однако часть грузов перевозится из Европы в Казахстан.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года ОАО РЖД и АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» подписали меморандум о сотрудничестве при разработке проекта железнодорожного коридора «Евразия».

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД и Казахстанские железные дороги решили взяться за ВСМ «Евразия»