Министр экономики Италии обещал три года не повышать НДС

Рим, , 14:29 — REGNUM Проект бюджета Италии на 2019−2021 годы предусматривает компенсацию бюджетных потерь и отмену принимавшегося прошлым правительством решения о повышении НДС, заявил во вторник, 9 октября, министр экономики и финансов Италии Джованни Триа, передает Il Messaggero.

Ранее было известно, что правительство отказывается от повышения НДС в 2019 году. На отмену повышения в 2020—2021 годах правительство планирует потратить 9,5 млрд евро за два года.

Триа также отметил, что ни депутатов итальянского парламента, ни Еврокомиссию не должен смущать заложенный в проект бюджета рост дефицита до 2,4% ВВП в 2019 году. Во-первых, в два следующих года дефицит предполагается снизить, до 2,1% и 1,8% соответственно, отметил министр.

Во-вторых, опасения Еврокомиссии относительно высокого бюджетного дефицита связаны с высоким госдолгом Италии, но этот госдолг уже несколько лет составляет около 130% ВВП, отметил Триа. Из этого министр делает вывод, что стратегия сокращения расходов не работает и нужно «перенести внимание с числителя на знаменатель», то есть перестать делать ставку на экономию и сделать эту ставку на экономический рост.

Ранее Еврокомиссия выражала недовольство намерением правительства Италии нарастить дефицит бюджета до 2,4% ВВП ради выполнения предвыборных обещаний. Основной причиной недовольства (формальных правил ЕС Италия не нарушает) был высокий госдолг.

Нарастив дефицит бюджета до 2,4% ВВП, правительство Италии получит около 20 млрд евро, большая часть которых будет потрачена на исполнение основных предвыборных обещаний обеих сформировавших коалицию партий: на введение «дохода от гражданства» и снижение пенсионного возраста.

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