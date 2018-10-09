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В 2019 году Украина закупит 72% угля-антрацита в России

Экономика

Украинские власти покупают уголь и одновременно воюют со «страной-агрессором»

В 2019 году Украина закупит 72% угля-антрацита в России
James St. John
Антрацитный уголь

Киев, 9 октября 2018, 14:26 — REGNUM  Украина намерена закупить в России 72% годового запаса угля-антрацита для своих ТЭЦ, сообщило министерство энергетики и угольной промышленности Украины 8 октября на официальном сайте ведомства.

Из Российской Федерации в страну поступит 3,815 млн тонн, антрацита, остальное — 418 тыс. тонн — Украина планирует приобрести в США.

В 2019 году страна полностью откажется от закупок угля в ЮАР.

Напомним, Украина столкнулась с нехваткой угля после начала гражданской войны в Донбассе, поскольку именно на территории ДНР и ЛНР сосредоточены основные мощности по добыче этого вида топлива.

Зачастую «российский» антрацит, закупаемый Украиной, имеет донбасское происхождение, но поступает в страну через посредников. Отметим, что ДНР и ЛНР наладили экспорт угля во многие страны мира, которые, несмотря на политическую поддержку Украины, не спешат отказываться от угля Донбасса.

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Угольная «энергонезависимость» Украины от России
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