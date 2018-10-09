Два города Дагестана за 50 млрд рублей освободят от транзитного транспорта

Махачкала, , 14:17 — REGNUM В Дагестане ведутся работы над строительством двух объездных дорог вокруг городов Хасавюрт и Дербент. На эти цели планируется выделить более 50 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM 8 октября сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Работы планируется завершить к 2025 году. Объездные дороги будут соответствовать первой категории и иметь четыре полосы движения, что позволит пропускать от 25 до 30 тыс. автомобилей в сутки. Широкая разделительная полоса и барьерное ограждение позволят развести встречные потоки и повысить безопасность дорожного движения на данных участках.

Напомним, Хасавюрт и Дербент попали в список 20 российских городов, вокруг которых построят объездные дороги. Как сообщают специалисты Минтранса России, это делается для того, чтобы избавить города от транзитного транспорта.

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