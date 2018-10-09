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В Иркутске религиозные майнеры получили миллионный счёт за электричество

Экономика

Энергетики доказали в суде, что многократное увеличение потребления электроэнергии не было связано с печатью духовной литературы

Иркутск, 9 октября 2018, 14:17 — REGNUM  Одной из евангелистских организаций Иркутска не удалось убедить суд в том, что сотрудники «Иркутскэнергосбыта» необоснованно выставили счет за электричество в размере 1,1 миллиона рублей. Энергетикам удалось доказать, что многократное увеличение потребления электроэнергии было связано не с печатью духовной литературы, а с добычей биткоинов — майнингом. Об этом со ссылкой на документы Арбитражного суда Иркутской области сообщает Irk.ru.

В ходе разбирательства выяснилось, что в 2017 году, когда был заключён договор на отпуск электроэнергии, религиозная община должна была платить по общим для населения тарифам. С мая 2017 года энергетики, отметив значительно возросший объем энергопотребления, отправились с проверкой, в ходе которой выяснилось, что в помещении религиозной организации установлена серверная станция. Это обстоятельство послужило основанием для изменения тарифа.

В общине факт увеличения энергопотребления отрицать не стали, но настаивали, что оно было связано с печатью религиозной литературы. Тогда энергетики привели в суде примеры потребления электроэнергии аналогичными организациями, а также фотографии майнинговой станции. Иск евангелистов в итоге был отклонен.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с принятием законопроекта, предусматривающего введение для населения социальной нормы энергопотребления (на уровне 300 киловатт-час в месяц по базовому тарифу), энергетикам больше не придётся решать подобные вопросы в суде. По словам генерального директора Барнаульской горэлектросети Ивана Василиади, майнеры будут платить за электроэнергию по промышленному тарифу:

«Если люди ставят дома майнинговые фермы, получают от них доход, то они совершенно справедливо заплатят за них практически по промышленному тарифу».

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