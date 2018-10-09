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Названа цена самого дорогого особняка в Московской области

Экономика

Большинство дорогих домов продаются на Рублево-Успенском шоссе, в коттеджных поселках «Жуковка» и «Сады Майендорф»

Москва, 9 октября 2018, 14:02 — REGNUM  Средняя стоимость особняка из сотни самых дорогих домов Подмосковья составляет порядка $26,8 млн (1,8 млрд рублей). Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании Savills.

Отмечается, что сто максимально дорогих подмосковных домов в совокупности стоят около $2,7 млрд (порядка 180 млрд рублей). Самый дорогой особняк, выставленный на продащу, обойдется покупателю в $173 млн (около 12 млрд рублей), сообщили в компании.

По сведениям экспертов Savills, большинство дорогих домов продаются на Рублево-Успенском шоссе, в коттеджных поселках «Жуковка» и «Сады Майендорф».

Как сообщало ИА REGNUM, число сделок по продаже квартир и апартаментов в элитных новостройках Москвы стремительно растет. По данным экспертов рынка, за минувшее лето в столице, несмотря на сезон отпусков, было заключено 193 сделки (на 57% больше, чем в 2017 году).

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Рынок жилья
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