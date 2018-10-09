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Госдума вводит возврат страховки при досрочном погашении кредита

Экономика

Нормы предлагается закрепить также в Гражданском кодексе

Госдума вводит возврат страховки при досрочном погашении кредита
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 9 октября 2018, 13:52 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на то, чтобы прописать в Гражданском кодексе нормы о возврате части страховой премии гражданину, досрочно погасившему кредит, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 октября.

Речь идет о том, чтобы позволить гражданам, которые заключили договор о потребительском кредите, возвращать часть страховой премии. Такие нормы будут возможны только в случае, если гражданин погасил кредит досрочно. Законопроект дополняет другую инициативу правительства, которую Госдуму приняла в первом чтении 19 сентября. Теперь же правительство предлагает закрепить правила и в Гражданском кодексе.

Как отмечают авторы законопроекта, после погашения кредита договор страхования полностью теряет смысл. Поэтому если кредит был погашен раньше установленного срока, то гражданин может претендовать на возраст части премии страховщика — во всяком случае те, которые пошли непосредственно страховой организации.

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