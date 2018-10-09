Эксперт: Для туристических рекордов Крыму нужно развивать инфраструктуру

Симферополь, , 13:27 — REGNUM Для дальнейшего увеличения туристического потока в Крым нужно заняться развитием инфраструктуры отдыха и транспортной инфраструктуры, а также развивать санатории и центры детского отдыха, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 9 октября, член правления Альянса туристических агентств Ирина Семенова, комментируя информацию о рекордном в постсоветское время количестве туристов в Крыму в 2018 году.

Как сообщалось ранее, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что в 2018 году был побит постсоветский рекорд по количеству туристов, приехавших на полуостров. За девять месяцев текущего года в Крым приехали 6,16 миллиона человек, что на 29% выше аналогичного периода 2017 года и также выше рекордного постсоветского показателя 2012 года (6,1 миллион человек).

За первое полугодие 2018 года прямые налоговые поступления в бюджет от туристической отрасли составили 1,17 млрд рублей. Это на 26,6% больше аналогичного показателя 2017 года. Прямые доходы от сферы туризма составляют 6% всех налоговых доходов. По итогам первого полугодия 2017 года этот показатель составлял 3,3%.

Прежде всего Крыму не хватает инфраструктуры. Люди, которые раньше ездили в Турцию, привыкли к системе «все включено», а в Крыму с этим проблемы. Там есть много отелей без достаточно комфортных условий. В улучшении условий и есть потенциал роста.

Следующий вопрос — транспортная инфраструктура. Мост построен, но из центральной России на машине ехать далеко, на поезде долго, а на самолете летом — дорого. Да и на самом полуострове есть транспортные вопросы. Взять хоть знаменитый троллейбусный маршрут. Потенциально это очень интересная история, которую надо раскручивать.

Кроме того, мне кажется, нужно вспомнить советский опыт и заняться развитием санаториев и здравниц. Это очень перспективное направление. Как и развитие детских лагерей: должен работать не только «Артек», но и все другие базы, и государство должно хотя бы софинансировать развитие такого отдыха.

Из позитивных факторов можно отметить, что власти пытаются развивать в Крыму событийный туризм. Можно вспомнить Ялтинский форум, культурные, спортивные мероприятия. Это будет привлекать туристов.